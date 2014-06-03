新闻稿：穆迪将合生创展的展望调整为负面

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
(以下中文新闻稿由穆迪提供。)
香港，2014年6月3日—穆迪投资者服务公司已将合生创展集团有限公司 (合生创展) 的评级展望从稳定调整为负面。
与此同时，穆迪维持合生创展B3的公司家族评级和Caa1的高级无抵押债券评级。
评级理据
穆迪分析师邹吉明称：“随着中国房地产市场增长持续放缓，未来12个月内合生创展销售疲弱的状况可能将延续。而穆迪给予负面展望反映了我们对合生创展流动性压力增大的担忧。”
2014年前4个月，合生创展实现了人民币12亿元的合约销售额，较去年同期大幅下降65.2%。销售疲弱的主要原因是一线城市豪宅需求不振，且信贷环境趋紧。
穆迪预计如果未来12个月销售持续疲弱合生创展的现金流将进一步下滑，从而令现金/短期债务覆盖率从2013年底的70%降至40%-50%左右。此外，因利息覆盖率预计将降至1.0倍以下的低水平，合生创展的债务再融资能力亦将受负面影响。
“此外，因库存水平较高，合生创展的债务水平预计很难改善。”合生创展主分析师邹吉明称。
2013年底合生创展的已完工及在建物业总计约人民币600亿元，规模大致为2013年合约销售额的5.3倍。尽管今年合生创展努力增加中小面积套型供应以改善其产品结构，但房地产市场疲弱形势下去库存仍需时日。 穆迪将持续关注合生创展在改善其流动性方面所作努力，其中包括项目的出售套现以及未来几个月内的新债发行融资能力。如在上述领域幷无进展，则评级压力将进一步加大。
合生创展的B3评级反映了公司在广东省及北京建立的品牌知名度，以及公司在大型住宅项目开发方面的良好业绩记录。
若发生以下情况，则合生创展的评级可能下调：(1) 合生创展的流动性恶化，表现为现金减少或短期负债水平上升；或 (2) 公司销售与利润率持续下滑。
因评级展望为负面，合生创展评级暂无上调可能。但若发生以下情况，合生创展的评级展望可恢复稳定：(1) 改善其流动性状况，令非限制用途现金足以覆盖公司短期债务；(2) 达成其合约销售目标；以及 (3) 提高其利息覆盖率，EBITDA/利息比率提高至1.0倍。
上述评级所采用的主要评级方法为2009年3月发表的《住宅建筑行业全球评级方法》 (Global Homebuilding Industry) 。关于该评级方法报告，请浏览www.moodys.com信用政策页。
合生创展集团有限公司是中国最大的房地产开发商之一，截至2013年12月，其土地储备的建筑总面积为3,345万平方米。该公司主要业务是在广州、北京、上海和天津四大城市及其周边地区进行住宅房地产开发。(完)
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