更新版 1-台湾金融：积极准备下半年两岸金融监管会议，争取开放RQFII--金管会

* 积极准备下半年两岸金融监管会议，将争取对岸开放RQFII

* 将调整法规，以因应电子商务侵蚀金融业务 (新增官员评论)

路透台北6月3日 - 台湾金管会主委周二表示，目前金管会正积极准备下半年的两岸金融监管层会议。台湾方面将会积极争取对岸开放RQFII(人民币为投资方式的境外机构投资者)，也将开放人民币产品多元化，包括现货、期货及衍生品等。

金管会主委曾铭宗在主持例行记者会并做上述表示。

〞希望维持惯例(每年开一次)..这次是台湾过去大陆开，〞曾铭宗表示。他也表示， 大陆对台开放RQFII的协议并非包括在服贸协议中，而是以新闻稿方式呈现，因此将争取对岸与服贸脱钩，先行开放。

中国国家外汇管理局最新数据显示，截止5月30日，已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)66家，获批额度共计2,362亿元人民币。

他也表示，至于日前银行不当销售人民币TRF(目标可赎回远期契约)相关产品，并造成客户损失一事，曾铭宗也表示，针对银行的惩处将会延后至下周或是下下周。而目前惩罚的银行中国信托银行正在陈述意见中。

台湾金管会日前裁罚，决定暂停人民币投资见长的永丰金控 旗下银行TMU(金融商品行销部门)TRF(Target Redemption Forward；目标可赎回远期合约)业务一年，为官方首度裁罚银行人民币衍生商品业务推展的疏失。

**将调整法规因应电子商务侵蚀金融业务**

因电子商务正侵蚀金融业务，如汇款及储值，因此金管会将调整法规因应业者需求。

金管会主委曾铭宗主持例行记者会并做上述表示。