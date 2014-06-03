更新版 1-台湾金融：积极准备下半年两岸金融监管会议，争取开放RQFII--金管会

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
* 积极准备下半年两岸金融监管会议，将争取对岸开放RQFII
* 将调整法规，以因应电子商务侵蚀金融业务 (新增官员评论)
路透台北6月3日 - 台湾金管会主委周二表示，目前金管会正积极准备下半年的两岸金融监管层会议。台湾方面将会积极争取对岸开放RQFII(人民币为投资方式的境外机构投资者)，也将开放人民币产品多元化，包括现货、期货及衍生品等。
金管会主委曾铭宗在主持例行记者会并做上述表示。
〞希望维持惯例(每年开一次)..这次是台湾过去大陆开，〞曾铭宗表示。他也表示， 大陆对台开放RQFII的协议并非包括在服贸协议中，而是以新闻稿方式呈现，因此将争取对岸与服贸脱钩，先行开放。
中国国家外汇管理局最新数据显示，截止5月30日，已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)66家，获批额度共计2,362亿元人民币。
他也表示，至于日前银行不当销售人民币TRF(目标可赎回远期契约)相关产品，并造成客户损失一事，曾铭宗也表示，针对银行的惩处将会延后至下周或是下下周。而目前惩罚的银行中国信托银行正在陈述意见中。
台湾金管会日前裁罚，决定暂停人民币投资见长的永丰金控 旗下银行TMU(金融商品行销部门)TRF(Target Redemption Forward；目标可赎回远期合约)业务一年，为官方首度裁罚银行人民币衍生商品业务推展的疏失。
**将调整法规因应电子商务侵蚀金融业务**
因电子商务正侵蚀金融业务，如汇款及储值，因此金管会将调整法规因应业者需求。
金管会主委曾铭宗主持例行记者会并做上述表示。
他说，〞正检讨保险相关法规是否需要亲签等等。〞他进一步说明，金管会已在检讨强制汽车责任险及住宅火险等等，透过网路销售或签署的情况。而未来资讯安全是未来管理的重点。(完) (记者 林妙容/高洁如; 审校 黄凯)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508