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市场报道 | 2014年 6月 3日 星期二 17:42 BJT

全球贵金属：6月2日SPDR黄金持仓不变，iShares白银持仓增加0.73%

路透6月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量与周五持平，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量增加0.73%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 25,247,501.3 6月2日 25,247,501.3 5月30日 0.0 0.00%

iShares 333,052,558.1 6月2日 330,651,273.1 5月30日 2,401,285.0 0.73%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋; 审校 张荻)
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