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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 17:57 BJT

全球能源：G7领导人或在本周峰会上寻求制订能源策略--德国高级官员

路透柏林6月3日 - 一位德国高级官员周二表示，七国集团(G7)可能会在本周峰会上同意尝试制订一项能源策略。

“具体说来，我认为G7将同意提出一项与欧盟能源策略同步的计划，”这位官员在本周布鲁塞尔G7领导人峰会之前表示。(完) (编译 洪曦; 审校 张荻)
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