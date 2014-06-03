版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 17:59 BJT

中港个股：农行获卡塔尔投资局增持少量H股股份，涉资约4,700万港元

路透香港6月3日 - 据联交所最新资料显示，中国农业银行 获得卡塔尔投资局旗下Qatar Holding LLC在市场上增持少量H股股份，涉资约4,700万港元。

资料显示，Qatar Holding于5月27日按平均每股3.384港元，购入农行1,403.1万股H股股份，涉资约4,700万港元。本次增持后，Qatar Holding在农行H股的持股比例由18.95%升至19%。

去年末，农行的股份总数约3,248亿股，而Qatar Holding持有58.4亿股H股，相当于农行全部股本的1.8%。

随着优先股计划的推出以及中国一系列微刺激稳增长政策，近月四大银行的股价逐渐走高。农行H股周二收升3.76%，报3.59港元；其A股升0.8%，报2.51元人民币。

国务院上周五明确对符合结构调整、满足市场需求的实体经济贷款达一定比例的银行适当降低准备金率，同时扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模。

分析师认为，定向降准的实施对农行、重庆农商行 等带来较大得益。（完）

参看相关细节，可点选网址(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐