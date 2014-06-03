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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 18:03 BJT

台湾证券：金管会称陆资股东不能以转换国籍方式至台湾发行F股

路透台北6月3日 - 台湾金管会证期局局长吴裕群周二表示，在台湾于2008年开放F股(外国注册企业)至台湾第一上市及上柜后，法规从不允许陆资股东以转换国籍方式至台湾发行。

吴裕群在一场记者会场边对记者表示，券商将陆资实质控股企业，以大股东转换国籍方式规避台湾要求陆资持股30%以下不用专案申请的方式来台筹资，已违反法令实质认定陆资股东不得具控制力的规定，现阶段不可能放行。

〞不能说有人闯红灯没被抓到，以后就都可以闯红灯。〞他说。

不过，吴裕群指出，如果陆资股东是在2008年法令订定前转换国籍，则不在此禁止的范围内。

他并坦承，中晶遭到柜买中心退件，即因为政府实质认定中晶为陆资企业，而事实上台湾尚未开放陆资企业挂牌上市(T股)。

他表示近期将与券商座谈，重申F股的法规，希望券商不再以现行国籍的认定做为依归，而须回归实质认定。

吴裕群表示，金管会将F股不具控制力的陆资持股比调高至50%的规划不变，并会尽快协调各部会后放行。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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