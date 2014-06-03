路透基点：中国广发证券启动6亿港元离岸贷款--TRLPC

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透香港6月3日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，中国深圳上市的广发证券启动了6亿港元(7,700万美元)三年期贷款案。这是该公司首次涉足离岸贷款市场。
中银香港和汇丰控股(HSBC)担任牵头行兼簿记行。
贷款平分为两部分，一部分是分期偿还的定期贷款，一部分是循环信贷，利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码240个基点。
这笔贷款通过特殊目的实体广发控股(香港)有限公司借入，广发证券提供担保函。
银行受邀以三个层次参贷：承贷1.5亿港元或更高，综合收益为300个基点，前端费为168个基点，获牵头行头衔；
承贷8,000万-1.4亿港元，综合收益为295个基点，前端费为155基点，获主办行头衔；
承贷5,000万-7,000万港元，综合收益为290基点，前端费为141基点，获安排行头衔。
定期贷款部分分三次每半年不等额偿还： 25%(1-2)和50%(3)。混合贷款期货为2.8125年。
贷款用于一般企业用途，银行回复截止日期是6月27日。
广发证券的前身是广东发展银行证券部，后在2010年2月在深圳证交所上市。该证券公司今年1-4月净利9.398亿元人民币(1.51亿美元)。(完)
(编译 张涛；审校 艾茂林)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508