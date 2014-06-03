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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 18:07 BJT

路透基点：中国广发证券启动6亿港元离岸贷款--TRLPC

路透香港6月3日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，中国深圳上市的广发证券启动了6亿港元(7,700万美元)三年期贷款案。这是该公司首次涉足离岸贷款市场。

中银香港和汇丰控股(HSBC)担任牵头行兼簿记行。

贷款平分为两部分，一部分是分期偿还的定期贷款，一部分是循环信贷，利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码240个基点。

这笔贷款通过特殊目的实体广发控股(香港)有限公司借入，广发证券提供担保函。

银行受邀以三个层次参贷：承贷1.5亿港元或更高，综合收益为300个基点，前端费为168个基点，获牵头行头衔；

承贷8,000万-1.4亿港元，综合收益为295个基点，前端费为155基点，获主办行头衔；

承贷5,000万-7,000万港元，综合收益为290基点，前端费为141基点，获安排行头衔。

定期贷款部分分三次每半年不等额偿还： 25%(1-2)和50%(3)。混合贷款期货为2.8125年。

贷款用于一般企业用途，银行回复截止日期是6月27日。

广发证券的前身是广东发展银行证券部，后在2010年2月在深圳证交所上市。该证券公司今年1-4月净利9.398亿元人民币(1.51亿美元)。(完)

(编译 张涛；审校 艾茂林)
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