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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 18:20 BJT

印度股市：刷新收盘高位，金属行业股票领涨

路透孟买6月3日 - 印度股市周二创下纪录收盘高位，中国制造业与服务业数据改善，带动Tata Steel等金属行业的股票上涨。印度央行保持利率不变也帮助支持市场人气。

BSE指数 上涨0.7%至纪录收盘高点24,858.59，超过5月26日创下的前次纪录。(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
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