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市场报道 | 2014年 6月 3日 星期二 18:22 BJT

欧洲汇市：英镑小涨，欧元走势题材压过英国建筑业PMI数据影响

这项通胀数据对欧元/英镑的立即性冲击有限，因德国周一公布的通胀数据远低于分析师预期后，市场已普遍预期欧元区通胀率下滑。

但欧元区通胀数据协助英镑走强，尽管英国建筑业5月PMI降至七个月低点，令英镑多头略感失望。

“这显示出这两个经济体走向的分歧程度，”美银美林分析师John Wraith指出。

“英国及美国(央行)的利率路线大致相似，但你可以预测欧洲央行三年时间里将原地踏步。很难看出欧元区从何处获得成长。”

英国5月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)跌至60.0，4月为60.8。 (完)

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