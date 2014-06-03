投行观点：巴克莱将芝加哥期权交易所 目标价由48美元下调至46美元，评级为持股观望

中国新债：农发行下周一将招标增发至多165亿元三期债，期限3/7/15年

路透上海5月4日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(8日)招标增发三期固息债 。包括追加发行在内，总计规模不超过165亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债分别为该行第七期 、第四期 和第六期<CN1 70406=CFXS>增发债，票面利率为3.98%、3.83%和4.45%。首场招标结束后，三年期可追加不 超过20亿元，七年期可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第7/4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过20亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间