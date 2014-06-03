更新版 1-中国债市：IRS集中清算分层市场降低风险，现券分层推进的前沿

台湾债市：五年券殖利率早盘走扬，因美债殖利率弹升带动交投区间偏空
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
* 人民币IRS集中清算业务渐行渐近，上清所发布会员名单
* 有助于将IRS场外交易场内化，将市场分层降低市场风险
* 有利于释放机构的交易额度，进而增加市场交易量
* 管理层可根据IRS集中清算进展，考虑现券等品种推进节奏 (新增市场人士评论)
路透北京6月3日 - 中国人民币利率互换（IRS）集中清算业务渐行渐近。市场人士指出，集中清算有助于将IRS场外交易场内化，将市场分层，从而有助于降低市场风险。
他们进一步指出，集中清算业务在控制风险的基础上，有利于释放机构的交易额度，进而增加市场交易量。
银行间市场清算所股份有限公司周二下午发布公告称，人民币IRS集中清算业务5家综合清算成员包括：工商银行 、交通银行 、浦发银行 、兴业银行 和中信证券 。
35家普通会员则包括国开行 和进出口行、农业银行 等17家商业银行、中金公司等7家证券公司，以及汇丰银行(中国)等9家外资机构。
“思路很明显，就是场外交易场内化，做市场分层化的尝试。”一综合清算会员机构交易员称，“清算所管理会员，综合会员管理代理非清算会员。上一层对下一层负责，代理机构信用被大机构保证，信用缓释了。”
其进一步指出，金融危机以来，场外交易信息不甚透明、蕴含风险很难及时被监管机构纳入视野的缺憾更受重视。其远不似当前股票可应用大数据，违规操作避无可避。场外交易场内化后，非清算会员信用被综合会员背书，有利于其释放额度，增大其交易量。
各人民币IRS集中清算业务综合清算会员机构早已积极行动起来。华东地区一银行交易员就透露，一家综合清算会员机构已于其联系过，希望发展其为代理非清算会员。
**降低风险增加交易量**
为何选择人民币IRS作为集中清算业务的先驱品种呢？上述综合清算会员机构交易员指出，国内IRS交易量不及现券，该清算模式成败与否，相对影响都可控，故可作为集中清算先行先试品种。管理层完全可以根据其进展，考虑现券等品种由做市商分层的推进节奏。
场外交易场内化是当前监管层非常倾向的一种发展方向。该交易员提及的类似金融产品包括国债期货、标准债权计划等。
审视整个人民币IRS集中清算业务会员名单，会发现国内IRS市场中较活跃的机构多已跻身其中。然也有数家外资机构暂未在列，有消息称，其中一些正在走内部合规程序。
清算会员并不是一张紧闭的门槛。上海一券商交易员就透露，其人民币IRS集中清算业务清算会员资格，正在审批过程当中。
IRS集中清算业务今年1月启动，央行此前通知要求自7月1日起均选择集中清算。
人民币利率互换集中清算业务，是指市场参与者将其达成的人民币利率互换交易，提交上海清算所进行集中清算，由上海清算所作为中央对手方（CCP）承继交易双方的权利及义务，并按照多边净额方式计算市场参与者在相同结算日的利息净额，建立相应风险控制机制，保证合约履行、完成利息净额结算的处理过程。（完） (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透东京4月26日 - 日本股市日经指数周三早盘升至近一个月高点，得益于日圆走软和美国纳斯达克指数创下纪录高位。 日经指数早盘上涨0.8%，报19,231.92点，此前触及3月29日以来的最高盘中水准。 日经指数本周迄今已经上涨3.3%，4月迄今上涨1.7%。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508