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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 19:22 BJT

美俄关系：美总统奥巴马称无意威胁俄罗斯，但重建信任需要时间

路透华盛顿6月3日 - 美国总统奥巴马周二称，

* 美国无意威胁俄罗斯，但重新建立信任需要好一段时间

* 若西方国家持续见到俄罗斯造成乌克兰的不稳定，准备好对俄罗斯祭出更多制裁。(完) (编译 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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