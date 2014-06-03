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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 19:28 BJT

国际油市：亚洲180-cst燃料油现货升水跳涨，受摩科瑞买兴支撑

路透新加坡6月3日 - 亚洲180-cst燃料油现货升水周二大幅升至近四个月高位，受瑞士能源贸易商摩科瑞买兴的支撑。

路透数据显示，180-cst燃料油现货升水跳升1.27美元，收在每吨较新加坡现货报价升水3.97美元。

摩科瑞买进达8万吨燃料油，180-cst和380-cst规格各半。

中国石油和嘉能可是180-cst等级燃料油的另外两个买家，为较即期船货支付的升水甚至更高，每吨约较新加坡现货报价升水约5美元。

现货交易方面，共四笔180-cst和两笔380-cst燃料油成交。

中国石油以每吨较新加坡现货报价升水5美元，向维多公司购买2万吨180-cst燃料油，6月18-22日付运。

嘉能可以每吨617美元从Lukoil买进4万吨180-cst燃料油，6月18-22日付运。

雪佛龙(Chevron)以每吨较新加坡现货报价升水4美元，出售2万吨180-cst燃料油给摩科瑞，6月26-30日付运。

BP以每吨较新加坡现货报价升水4美元，出售2万吨180-cst燃料油给摩科瑞，亦为6月26-30日付运。

雪佛龙以每吨较新加坡现货报价升水3美元，出售2万吨380-cst燃料油给摩科瑞，6月23-27付运。

Gunvor以每吨较新加坡现货报价升水3美元，出售2万吨380-cst燃料油给摩科瑞，6月29日-7月3日付运。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 王冠中)
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