马来西亚期市：棕榈油价格跌至七个半月低点，尾随豆油市场颓势

台湾债市：五年券殖利率早盘走扬，因美债殖利率弹升带动交投区间偏空
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透吉隆坡6月3日 - 马来西亚棕榈油价格周二下跌，触及七个半月低点，逆转盘初涨势，尾随海外豆油市场下滑，对于棕榈油需求的担忧持续拖累市场。
交易商称，棕榈油价格盘初升至2,431马币(林吉特)，但之后跌至10月17日以来低点2,375马币，连跌走势延续至第八日。
“市场在技术性修正反弹后，旋即再次下滑，”马来西亚当地一大宗商品经纪商的交易员称。
“在豆油市场呈现疲态后，投资人信心持续偏空。整体而言，市场仍弥漫着空头气氛，”该交易员称。
马来西亚指标8月棕榈油期货 周二收盘下跌1.2%，至每吨2,386马币。
整体成交量为48,316口(每口25吨)，远高于平常的12,500口。
美国7月豆油期货 在亚洲尾盘小跌0.8%，大连商品交易所主力9月豆油期货 则跌1.0%。
路透市场分析师王涛指出，技术分析显示，棕榈油可能盘旋在支撑位每吨2,395马币上方，或回升至2,446马币再转跌。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张若琪)
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透东京4月26日 - 日本股市日经指数周三早盘升至近一个月高点，得益于日圆走软和美国纳斯达克指数创下纪录高位。 日经指数早盘上涨0.8%，报19,231.92点，此前触及3月29日以来的最高盘中水准。 日经指数本周迄今已经上涨3.3%，4月迄今上涨1.7%。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508