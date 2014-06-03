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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 19:31 BJT

马来西亚期市：棕榈油价格跌至七个半月低点，尾随豆油市场颓势

路透吉隆坡6月3日 - 马来西亚棕榈油价格周二下跌，触及七个半月低点，逆转盘初涨势，尾随海外豆油市场下滑，对于棕榈油需求的担忧持续拖累市场。

交易商称，棕榈油价格盘初升至2,431马币(林吉特)，但之后跌至10月17日以来低点2,375马币，连跌走势延续至第八日。

“市场在技术性修正反弹后，旋即再次下滑，”马来西亚当地一大宗商品经纪商的交易员称。

“在豆油市场呈现疲态后，投资人信心持续偏空。整体而言，市场仍弥漫着空头气氛，”该交易员称。

马来西亚指标8月棕榈油期货 周二收盘下跌1.2%，至每吨2,386马币。

整体成交量为48,316口(每口25吨)，远高于平常的12,500口。

美国7月豆油期货 在亚洲尾盘小跌0.8%，大连商品交易所主力9月豆油期货 则跌1.0%。

路透市场分析师王涛指出，技术分析显示，棕榈油可能盘旋在支撑位每吨2,395马币上方，或回升至2,446马币再转跌。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张若琪)
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