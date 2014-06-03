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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 19:53 BJT

东南亚股市：随亚洲其他市场走势多收升，泰国触七个月新高

路透河内6月3日 - 东南亚股市周二多上涨，与亚洲区其他市场走势一致，泰国股市因寄望经济改革而触及七个月新高，菲律宾股市则创4月21日以来最大涨幅。

泰国股市 连续第六天上涨，升0.92%至1,454.24点， 为10月29日以来最高收盘位。

泰国军政府近日公布旨在恢复经济的措施。

菲律宾股市 则连续两天上涨，收高1.35%，逆转上周因国内生产总值(GDP)数据不如预期而出现的跌势。

“投资人慢慢忽略了上周第一季GDP令人失望的效应。”Asiasec Equities在一份报告中称。

分析师亦将周二的涨势归因于中国和美国的乐观数据。

地产股Ayala Land Inc 领涨，大幅攀升3.59%；Universal Robina Corp 亦不遑多让，升2.75%。

其他市场亦上涨。印尼股市 升0.61%；马来西亚股市 则涨0.45%。

越南指标股指 收高0.35%，不过分析师预期可能很快就会出现跌势，因流入的资金不多，周二成交量创近四周低点。

新加坡股市 逆势收低0.17%，自周一触及的一年收盘高位回落。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 424.54 2.55 +0.60 +9.31 388.37

新加坡 3296.67 -5.57 -0.17 +4.08 3167.43

马来西亚 1872.55 8.30 +0.45 +0.30 1866.96

泰国 1454.24 13.30 +0.92 +11.98 1298.71

印尼 4942.16 30.07 +0.61 +15.63 4274.18

菲律宾 6800.84 90.44 +1.35 +15.47 5889.83

越南 558.76 1.96 +0.35 +10.73 504.63

(完)

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