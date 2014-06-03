东南亚股市：随亚洲其他市场走势多收升，泰国触七个月新高

台湾债市：五年券殖利率早盘走扬，因美债殖利率弹升带动交投区间偏空
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透河内6月3日 - 东南亚股市周二多上涨，与亚洲区其他市场走势一致，泰国股市因寄望经济改革而触及七个月新高，菲律宾股市则创4月21日以来最大涨幅。
泰国股市 连续第六天上涨，升0.92%至1,454.24点， 为10月29日以来最高收盘位。
泰国军政府近日公布旨在恢复经济的措施。
菲律宾股市 则连续两天上涨，收高1.35%，逆转上周因国内生产总值(GDP)数据不如预期而出现的跌势。
“投资人慢慢忽略了上周第一季GDP令人失望的效应。”Asiasec Equities在一份报告中称。
分析师亦将周二的涨势归因于中国和美国的乐观数据。
地产股Ayala Land Inc 领涨，大幅攀升3.59%；Universal Robina Corp 亦不遑多让，升2.75%。
其他市场亦上涨。印尼股市 升0.61%；马来西亚股市 则涨0.45%。
越南指标股指 收高0.35%，不过分析师预期可能很快就会出现跌势，因流入的资金不多，周二成交量创近四周低点。
新加坡股市 逆势收低0.17%，自周一触及的一年收盘高位回落。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 424.54 2.55 +0.60 +9.31 388.37
新加坡 3296.67 -5.57 -0.17 +4.08 3167.43
马来西亚 1872.55 8.30 +0.45 +0.30 1866.96
泰国 1454.24 13.30 +0.92 +11.98 1298.71
印尼 4942.16 30.07 +0.61 +15.63 4274.18
菲律宾 6800.84 90.44 +1.35 +15.47 5889.83
越南 558.76 1.96 +0.35 +10.73 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 张若琪 审校 王冠中)
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透东京4月26日 - 日本股市日经指数周三早盘升至近一个月高点，得益于日圆走软和美国纳斯达克指数创下纪录高位。 日经指数早盘上涨0.8%，报19,231.92点，此前触及3月29日以来的最高盘中水准。 日经指数本周迄今已经上涨3.3%，4月迄今上涨1.7%。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508