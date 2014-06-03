重温稿-中国债市：IRS集中清算分层市场降低风险，现券分层推进的前沿

* 人民币IRS集中清算业务渐行渐近，上清所发布会员名单

* 有助于将IRS场外交易场内化，将市场分层降低市场风险

* 有利于释放机构的交易额度，进而增加市场交易量

* 管理层可根据IRS集中清算进展，考虑现券等品种推进节奏

路透北京6月3日 - 中国人民币利率互换（IRS）集中清算业务渐行渐近。市场人士指出，集中清算有助于将IRS场外交易场内化，将市场分层，从而有助于降低市场风险。

他们进一步指出，集中清算业务在控制风险的基础上，有利于释放机构的交易额度，进而增加市场交易量。

银行间市场清算所股份有限公司周二下午发布公告称，人民币IRS集中清算业务5家综合清算成员包括：工商银行 、交通银行 、浦发银行 、兴业银行 和中信证券 。

35家普通会员则包括国开行 和进出口行、农业银行 等17家商业银行、中金公司等7家证券公司，以及汇丰银行(中国)等9家外资机构。

“思路很明显，就是场外交易场内化，做市场分层化的尝试。”一综合清算会员机构交易员称，“清算所管理会员，综合会员管理代理非清算会员。上一层对下一层负责，代理机构信用被大机构保证，信用缓释了。”

其进一步指出，金融危机以来，场外交易信息不甚透明、蕴含风险很难及时被监管机构纳入视野的缺憾更受重视。其远不似当前股票可应用大数据，违规操作避无可避。场外交易场内化后，非清算会员信用被综合会员背书，有利于其释放额度，增大其交易量。

各人民币IRS集中清算业务综合清算会员机构早已积极行动起来。华东地区一银行交易员就透露，一家综合清算会员机构已于其联系过，希望发展其为代理非清算会员。

**降低风险增加交易量**

为何选择人民币IRS作为集中清算业务的先驱品种呢？上述综合清算会员机构交易员指出，国内IRS交易量不及现券，该清算模式成败与否，相对影响都可控，故可作为集中清算先行先试品种。管理层完全可以根据其进展，考虑现券等品种由做市商分层的推进节奏。

场外交易场内化是当前监管层非常倾向的一种发展方向。该交易员提及的类似金融产品包括国债期货、标准债权计划等。

审视整个人民币IRS集中清算业务会员名单，会发现国内IRS市场中较活跃的机构多已跻身其中。然也有数家外资机构暂未在列，有消息称，其中一些正在走内部合规程序。

清算会员并不是一张紧闭的门槛。上海一券商交易员就透露，其人民币IRS集中清算业务清算会员资格，正在审批过程当中。

IRS集中清算业务今年1月启动，央行此前通知要求自7月1日起均选择集中清算。