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市场报道 | 2014年 6月 3日 星期二 21:33 BJT

美国热股：IBM盘初微涨，此前SEC不就云计算营收报告方式采取行动

路透6月3日 - 国际商业机器(IBM)公司 称，美国证券交易委员会(SEC)已完成针对IBM如何报告云计算业务营收的调查，且不打算建议采取任何强制行动。

IBM周一股价收报185.69美元，周二盘初微涨0.04%。(完)
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