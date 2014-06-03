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市场报道 | 2014年 6月 3日 星期二 21:34 BJT

美国热股：First Solar将收购Skytron-energy，盘初股价小涨

路透6月3日 - 太阳能业者First Solar 称将收购AEG Power Solutions旗下的Skytron-energy。后者提供公用供电级太阳能电厂管理系统、数据监测技术及欧洲太阳能电厂设备。

First Solar股价周一收报62.7美元。周二盘初约升0.4%。(完)
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