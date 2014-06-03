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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 20:26 BJT

国际油市：亚洲柴油3月以来首次转为正价差，因供应充沛且需求疲弱

路透香港/首尔6月3日 - 亚洲柴油周二转为正价差，为3月以来首见，交易商表示，因供应充沛且需求疲弱。

正价差显示即期价格低于远期价格。

“油品需求可能趋于疲弱，”一交易商称。“早晚会达到得将油品储存在油轮中还比较划算的水准。”

路透数据显示，6月/7月价差跌至每桶负0.07美元，为3月13日以来最低。

根据新加坡国际企业发展局(IES)的数据，新加坡中质馏分油库存上周升至逾两年半高点1,244万桶。

地区供应高企，是因为中国出口增加所致。在经济成长趋疲使得需求放缓之际，中国仍有新炼厂产能投入。

新加坡现货市场有两笔柴油交易，无航煤交易。

兴隆以每桶较新加坡报价升水0.10美元，向Winson买进15万桶500ppm柴油，6月18-22日付运。

兴隆以每桶较新加坡报价升水0.10美元，向BP买进15万桶500ppm柴油，6月23-27日付运。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张若琪)
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