国际油市：亚洲柴油3月以来首次转为正价差，因供应充沛且需求疲弱

台湾债市：五年券殖利率早盘走扬，因美债殖利率弹升带动交投区间偏空
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透香港/首尔6月3日 - 亚洲柴油周二转为正价差，为3月以来首见，交易商表示，因供应充沛且需求疲弱。
正价差显示即期价格低于远期价格。
“油品需求可能趋于疲弱，”一交易商称。“早晚会达到得将油品储存在油轮中还比较划算的水准。”
路透数据显示，6月/7月价差跌至每桶负0.07美元，为3月13日以来最低。
根据新加坡国际企业发展局(IES)的数据，新加坡中质馏分油库存上周升至逾两年半高点1,244万桶。
地区供应高企，是因为中国出口增加所致。在经济成长趋疲使得需求放缓之际，中国仍有新炼厂产能投入。
新加坡现货市场有两笔柴油交易，无航煤交易。
兴隆以每桶较新加坡报价升水0.10美元，向Winson买进15万桶500ppm柴油，6月18-22日付运。
兴隆以每桶较新加坡报价升水0.10美元，向BP买进15万桶500ppm柴油，6月23-27日付运。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张若琪)
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路透东京4月26日 - 日本股市日经指数周三早盘升至近一个月高点，得益于日圆走软和美国纳斯达克指数创下纪录高位。 日经指数早盘上涨0.8%，报19,231.92点，此前触及3月29日以来的最高盘中水准。 日经指数本周迄今已经上涨3.3%，4月迄今上涨1.7%。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508