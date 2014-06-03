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市场报道 | 2014年 6月 3日 星期二 21:35 BJT

美国热股：Dollar General季度获利低于预期，但盘初升逾3%

路透6月3日 - 折扣连锁店Dollar General 公布第一季获利低于预期，公司将此归因于竞争激烈、冬季天气严寒以及消费者支出疲弱。

该股周一收报54.3美元，周二盘初升逾3%。(完)
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