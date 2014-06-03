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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 20:56 BJT

国际油市：石脑油裂解价差跌至两个半月低点，因预期供应充沛

路透新加坡6月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周二连续第六个交易日下降，跌至两个半月低点，报每吨127.28美元，交易商表示系受供应充沛的预期拖累。

路透数据显示，新加坡和韩国的新凝析油分离装置将展开商业运转；印度6月石脑油出口已达65万吨左右，为今年以来单月最高数量。

“由于新凝析油装置投入运转，未来几个月应会有更多石脑油供应。但凝析油需求增加也意味价格将走升。”一交易商称。

市场亦关注卡塔尔的Tasweeq打算与亚洲买家更新第三季度石脑油合约协议。

科威特石油公司(KPC)已订定2014年8月-2015年7月全规格石脑油离岸价格(FOB)较中东报价每吨升水29美元。

新加坡现货市场有两笔石脑油交易及一笔汽油交易成交。

壳牌自摩科瑞买进一批95-辛烷值汽油船货，6月23-27日装运，每桶价格120.30美元。

壳牌自Socar买进一批8月上半月石脑油船货，每吨936美元。

维多卖出8月上半月/8月下半月石脑油价差合约给BP，每吨5.50美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 王冠中)
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