国际油市：石脑油裂解价差跌至两个半月低点，因预期供应充沛

台湾债市：五年券殖利率早盘走扬，因美债殖利率弹升带动交投区间偏空
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透新加坡6月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周二连续第六个交易日下降，跌至两个半月低点，报每吨127.28美元，交易商表示系受供应充沛的预期拖累。
路透数据显示，新加坡和韩国的新凝析油分离装置将展开商业运转；印度6月石脑油出口已达65万吨左右，为今年以来单月最高数量。
“由于新凝析油装置投入运转，未来几个月应会有更多石脑油供应。但凝析油需求增加也意味价格将走升。”一交易商称。
市场亦关注卡塔尔的Tasweeq打算与亚洲买家更新第三季度石脑油合约协议。
科威特石油公司(KPC)已订定2014年8月-2015年7月全规格石脑油离岸价格(FOB)较中东报价每吨升水29美元。
新加坡现货市场有两笔石脑油交易及一笔汽油交易成交。
壳牌自摩科瑞买进一批95-辛烷值汽油船货，6月23-27日装运，每桶价格120.30美元。
壳牌自Socar买进一批8月上半月石脑油船货，每吨936美元。
维多卖出8月上半月/8月下半月石脑油价差合约给BP，每吨5.50美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 王冠中)
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路透东京4月26日 - 日本股市日经指数周三早盘升至近一个月高点，得益于日圆走软和美国纳斯达克指数创下纪录高位。 日经指数早盘上涨0.8%，报19,231.92点，此前触及3月29日以来的最高盘中水准。 日经指数本周迄今已经上涨3.3%，4月迄今上涨1.7%。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508