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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 21:36 BJT

美国热股：Newmont Mining暂停印尼铜矿产出，盘初股价下跌

路透6月3日 - 矿商Newmont Mining 周二发布声明稿称，已停止在印尼Batu Hijau矿场的铜矿产出，并称本周与该国政府谈判的结果，将决定员工的情形。

Newmont Mining股价周一收报22.58美元，周二盘初下跌0.6%。(完)
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