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市场报道 | 2014年 6月 3日 星期二 21:41 BJT

美国热股：AT&T二度上调全年营收展望，盘初股价小涨

路透6月3日 - 美国电话电报公司(AT&T) 第二度调高全年营收预测，称无线业务强劲增长。

AT&T周一收报35.44美元，周二盘初小涨约0.2%。(完)
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