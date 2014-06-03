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市场报道 | 2014年 6月 3日 星期二 21:40 BJT

美国股市：盘初下跌，市场静待工厂订单数据

路透纽约6月3日 - 美国股市周二开盘小幅下跌，市场静待稍后将公布的工厂订单数据及耐久财订单修正值。上日道指和标普500指数再创收盘纪录。

道琼工业指数 盘初跌39.43点或0.24%，报16,704.2点；标准普尔500指数 跌5.14点或0.27%，报1,919.83点；Nasdaq综合指数 跌14.22点或0.34%，报4,222.98点。(完)
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