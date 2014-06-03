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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 22:06 BJT

表格：美国4月工厂订单较上月增长0.7%，预估为上升0.5%

路透6月3日 - 美国商务部周二公布，美国4月工厂订单较上月增长0.7%，预估为增长0.5%。3月经修正后为增长1.5%，前值为增长0.9%。

美国4月耐久财订单经修正后为增长0.6%，前值为增长0.8%。

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):

4月 3月 2月 总体新订单 0.7 1.5 1.7

扣除运输 0.5 0.8 0.8

扣除国防 -0.1 1.1 1.5 耐久财 0.6 3.7 2.6 电脑/电子产品 -1.3 7.2 -0.2 运输设备 1.4 5.2 6.9 非国防资本财 -1.0 9.7 -1.8 扣除飞机的非国防资本财

-1.2 4.7 0.1(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选

(编译 利棣儿；审校 母红)
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