欧洲汇市：英镑兑欧元下跌，欧元区通胀数据无意外令欧元释然反弹

路透伦敦6月3日 - 英镑兑美元周二持稳，兑欧元下挫，反映疲弱的英国建筑业PMI数据，但在欧元区公布的通胀数据不是那么糟糕后，欧元反弹，英镑因此受创。

在伦敦尾盘，欧元兑英镑 上涨0.3%，报0.8140英镑，英镑兑美元 基本持平在1.6745美元。

欧元区5月消费者物价调和指数(HICP)初值降至同比增长0.5%，令欧洲央行在本周稍晚将放宽政策的可能性提高，且突显了欧洲央行和英国央行政策前景的差异。英国央行预料将在一年之内升息。

尽管欧元区通胀数据低于预期，但没有对汇市带来重大冲击，因德国周一公布的通胀数据远低于分析师预期。欧元区通胀率没有降到更低的水平，使市场释怀，交易商遂买回欧元，英镑因此受创。

“没有任何额外的‘恐慌因素’，鉴于昨日德国公布的数据，欧元区数据没有真的令人意外，”汇丰高级汇市策略师Daragh Maher说。

“市场在作空欧元，因此轧空推动欧元走强。此外，英镑在很大程度上已消化了升息预期，”他说。

金融市场预期，英国央行可能在明年初升息。

但英国楼市降温的初步迹象，令部份对英国升息时机更大胆的押注减退。

英国5月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)跌至60.0，为七个月低点，4月为60.8。这是连续第四个月增速放缓，1月该指数曾创下六年半高位。 (完)

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