欧洲汇市：英镑兑欧元下跌，欧元区通胀数据无意外令欧元释然反弹

台湾债市：五年券殖利率早盘走扬，因美债殖利率弹升带动交投区间偏空
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透伦敦6月3日 - 英镑兑美元周二持稳，兑欧元下挫，反映疲弱的英国建筑业PMI数据，但在欧元区公布的通胀数据不是那么糟糕后，欧元反弹，英镑因此受创。
在伦敦尾盘，欧元兑英镑 上涨0.3%，报0.8140英镑，英镑兑美元 基本持平在1.6745美元。
欧元区5月消费者物价调和指数(HICP)初值降至同比增长0.5%，令欧洲央行在本周稍晚将放宽政策的可能性提高，且突显了欧洲央行和英国央行政策前景的差异。英国央行预料将在一年之内升息。
尽管欧元区通胀数据低于预期，但没有对汇市带来重大冲击，因德国周一公布的通胀数据远低于分析师预期。欧元区通胀率没有降到更低的水平，使市场释怀，交易商遂买回欧元，英镑因此受创。
“没有任何额外的‘恐慌因素’，鉴于昨日德国公布的数据，欧元区数据没有真的令人意外，”汇丰高级汇市策略师Daragh Maher说。
“市场在作空欧元，因此轧空推动欧元走强。此外，英镑在很大程度上已消化了升息预期，”他说。
金融市场预期，英国央行可能在明年初升息。
但英国楼市降温的初步迹象，令部份对英国升息时机更大胆的押注减退。
英国5月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)跌至60.0，为七个月低点，4月为60.8。这是连续第四个月增速放缓，1月该指数曾创下六年半高位。 (完)
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路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透东京4月26日 - 日本股市日经指数周三早盘升至近一个月高点，得益于日圆走软和美国纳斯达克指数创下纪录高位。 日经指数早盘上涨0.8%，报19,231.92点，此前触及3月29日以来的最高盘中水准。 日经指数本周迄今已经上涨3.3%，4月迄今上涨1.7%。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508