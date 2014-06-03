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亚洲 | 2014年 6月 4日 星期三 02:05 BJT

金属期市：期铜下跌，因预料印尼将达成出口交易且中国港口进行调查

* 中国汇丰5月制造业PMI从48.1升至49.4

* LME期锌反映现货市场供应紧张的迹象

* 俄铝预计，中国铝厂在2014年降低产量350万吨

路透伦敦6月3日 - 期铜周二下跌，因投资者忧虑印尼的一项纠纷将得到解决，使印尼恢复铜精矿出口，且中国青岛港调查令船货运输暂停，也拖累期铜。

中国正接近其需求旺季的尾声。中国铜需求占全球的五分之二。

“我认为市场开始浮现两三个利空信号。有一点是，中国接近结束需求旺盛的时期，”麦格理分析师Vivienne Lloyd说。

“而且，似乎印尼政府和矿业公司将很快找到解决方法，这将容许印尼矿商恢复出口铜精矿。”

印尼铜行业指望该国一名富商当上印尼官员后，将扶助印尼恢复出口价值以亿美元计的铜精矿出口。印尼在大约五个月前推行的一项备受争议的税项，令该国铜精矿停止。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.87%，报每吨6,870美元。周一攀升1.2%，为三周来最大单日升幅。

中国青岛港停止铝和铜出运，因当局调查。这也令投资者担心事件对市场带来的潜在影响。

LME现货铜和三个月期铜升水周二下降至每吨72.85美元，上周峰值为101美元。

汇丰中国5月制造业PMI终值创四个月高点 ，扶助市场企稳。

此外，周二稍早美国公布4月工厂订单连续第三个月增长，直指制造业和较广泛经济强劲。

其他金属方面，LME锌市显示现货供应紧张迹象，现货锌较指标合约周一出现升水。

现货锌较三个月期锌升水约5.25美元，为约三个月来最高，周二升水报3.35美元。

LME三个月期锌 收升0.24%，报每吨2,088美元。期铝 收低0.22%，报每吨1,846美元。

俄铝 一高管表示，预期亏本的中国铝商今年将减产350万吨，扶助降低铝供应，令期铝较现货铝升水攀升至纪录新高。

其他金属方面，期铅 上升0.57%，收报每吨2,135美元。期镍 下跌1.42%，收报每吨19,075美元。期锡 收低0.28%，收报每吨23,310美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
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