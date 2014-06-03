金属期市：期铜下跌，因预料印尼将达成出口交易且中国港口进行调查

台湾债市：五年券殖利率早盘走扬，因美债殖利率弹升带动交投区间偏空
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
* 中国汇丰5月制造业PMI从48.1升至49.4
* LME期锌反映现货市场供应紧张的迹象
* 俄铝预计，中国铝厂在2014年降低产量350万吨
路透伦敦6月3日 - 期铜周二下跌，因投资者忧虑印尼的一项纠纷将得到解决，使印尼恢复铜精矿出口，且中国青岛港调查令船货运输暂停，也拖累期铜。
中国正接近其需求旺季的尾声。中国铜需求占全球的五分之二。
“我认为市场开始浮现两三个利空信号。有一点是，中国接近结束需求旺盛的时期，”麦格理分析师Vivienne Lloyd说。
“而且，似乎印尼政府和矿业公司将很快找到解决方法，这将容许印尼矿商恢复出口铜精矿。”
印尼铜行业指望该国一名富商当上印尼官员后，将扶助印尼恢复出口价值以亿美元计的铜精矿出口。印尼在大约五个月前推行的一项备受争议的税项，令该国铜精矿停止。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.87%，报每吨6,870美元。周一攀升1.2%，为三周来最大单日升幅。
中国青岛港停止铝和铜出运，因当局调查。这也令投资者担心事件对市场带来的潜在影响。
LME现货铜和三个月期铜升水周二下降至每吨72.85美元，上周峰值为101美元。
汇丰中国5月制造业PMI终值创四个月高点 ，扶助市场企稳。
此外，周二稍早美国公布4月工厂订单连续第三个月增长，直指制造业和较广泛经济强劲。
其他金属方面，LME锌市显示现货供应紧张迹象，现货锌较指标合约周一出现升水。
现货锌较三个月期锌升水约5.25美元，为约三个月来最高，周二升水报3.35美元。
LME三个月期锌 收升0.24%，报每吨2,088美元。期铝 收低0.22%，报每吨1,846美元。
俄铝 一高管表示，预期亏本的中国铝商今年将减产350万吨，扶助降低铝供应，令期铝较现货铝升水攀升至纪录新高。
其他金属方面，期铅 上升0.57%，收报每吨2,135美元。期镍 下跌1.42%，收报每吨19,075美元。期锡 收低0.28%，收报每吨23,310美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透东京4月26日 - 日本股市日经指数周三早盘升至近一个月高点，得益于日圆走软和美国纳斯达克指数创下纪录高位。 日经指数早盘上涨0.8%，报19,231.92点，此前触及3月29日以来的最高盘中水准。 日经指数本周迄今已经上涨3.3%，4月迄今上涨1.7%。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508