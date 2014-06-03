美国金融：堪萨斯城联储总裁乔治呼吁美联储升息前应停止将回笼本金再投资

中国能源：推动煤炭企业兼并重组，保持高压倒逼落后产能加快退出--发改委
路透北京4月26日 - 中国国家发展改革委周二召开统筹煤炭去产能稳供应电视电话会议称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。
路透华盛顿6月3日 - 美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治周二表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)在升息之前，应该开始缩减资产负债表，她的讲话突显美联储官员对如何撤走实施多年的金融危机应对举措存在分歧。
美联储按照目前缩减购债的步伐，将会在10月或12月结束购债。乔治在科罗拉多州的活动上发表演说时表示，在美联储结束购债后，应该停止将其4万亿美元的美国公债和其他证券的回笼本金再次投资，在这之后，美联储才开始升息。
这是透过债券到期被动缩减美联储资产负债表，是让美联储逐渐回到对经济担任较正常角色的一部份。
乔治是美联储鹰派官员之一，她表示，随着经济状况改善，美联储应该继续执行撤出非常规政策的明确计划，包括更早而不是更迟开始缩减资产负债表。
尽管乔治对经济增长表达了忧虑，但她称就业和通胀达到美联储目标的预期时间会比其他美联储官员预期的要快，且认为美联储应更积极升息。
乔治预期，失业率在明年底前将大幅下降，而某些地区的通胀已上升。她表示，尽管她对美国和全球经济增长步伐有存疑虑，但预期随着美国财政阻力减退，情况将会改善。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京4月26日 - 中国国家发展改革委周二召开统筹煤炭去产能稳供应电视电话会议称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。
路透法兰克福4月25日 - 欧洲央行(ECB)周二公布的调查显示，欧元区银行业者第二季料进一步增加放贷，尽管欧洲央行超宽松货币政策损及利润率。
路透上海4月26日 - 中国股市沪综指周二收涨0.16%。沪深证交所融资融券余额当日减 少19.5亿元人民币，连续第六日下降；两市两融余额为9,154.8亿元，续创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174.3 -54.8 3,129.53 4/21 5,421.7 3,807.4 9,22