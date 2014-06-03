美国金融：堪萨斯城联储总裁乔治呼吁美联储升息前应停止将回笼本金再投资

路透华盛顿6月3日 - 美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治周二表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)在升息之前，应该开始缩减资产负债表，她的讲话突显美联储官员对如何撤走实施多年的金融危机应对举措存在分歧。

美联储按照目前缩减购债的步伐，将会在10月或12月结束购债。乔治在科罗拉多州的活动上发表演说时表示，在美联储结束购债后，应该停止将其4万亿美元的美国公债和其他证券的回笼本金再次投资，在这之后，美联储才开始升息。

这是透过债券到期被动缩减美联储资产负债表，是让美联储逐渐回到对经济担任较正常角色的一部份。

乔治是美联储鹰派官员之一，她表示，随着经济状况改善，美联储应该继续执行撤出非常规政策的明确计划，包括更早而不是更迟开始缩减资产负债表。

尽管乔治对经济增长表达了忧虑，但她称就业和通胀达到美联储目标的预期时间会比其他美联储官员预期的要快，且认为美联储应更积极升息。

乔治预期，失业率在明年底前将大幅下降，而某些地区的通胀已上升。她表示，尽管她对美国和全球经济增长步伐有存疑虑，但预期随着美国财政阻力减退，情况将会改善。(完)