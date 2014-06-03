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货币新闻 | 2014年 6月 4日 星期三 03:28 BJT

纽约期市：ICE咖啡连续第三日下跌，触及3月低位

路透纽约/伦敦6月3日 - 纽约阿拉比卡咖啡期货周二触及逾两个月低位，因价格跌穿重要支撑位，且投资者担心，巴西干旱对作物的损害可能不及原先所想的糟糕。

洲际交易所(ICE)可可期货在上日触及的2011年高位下方徘徊，期糖几无变动。

洲际交易所(ICE)-7月阿拉比卡咖啡期货 收低1.2美分，或0.7%，报每磅1.7115美元，之前跌穿1.70美元的技术和心理支撑位，跌至1.6735美元低位。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月罗布斯塔咖啡期货 收低38美元，或1.9%，收报每吨1,913美元。

ICE-7月可可合约 收高1美元，或0.03%，报每吨3,070美元。周一，ICE次月可可合约 触及2011年9月来最高3,080美元。

伦敦9月可可期货 上涨4英镑，或0.2%，报每吨1,936英镑。

ICE-7月原糖期货 收涨0.01美分，或0.06%，报每磅17.19美分，LIFFE-8月白糖合约 持平在每吨467.50美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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