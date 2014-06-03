美国债市：公债收益率攀升，因投资者再次押注公债将下跌

* 公债收益率升至三周高位

* 公司债供应和再度看空公债的押注，令公债受压

* 德债走低，加大美债面临的压力

路透纽约6月3日 - 美国公债收益率周二上升至三周高位，因投资者重新押注，他们预计公债收益率在上周降至11个月低位后，很可能将会攀升。

公债收益率在本周攀升，因导致公债收益率上周下跌的月底买盘消散。

近几周，投资者回补押注公债收益率将攀升的头寸，扶助拉低公债收益率。但交易商表示，投资者重建上述押注，这向公债施压，推动公债收益率再次上升。

“我认为，市场重建空头头寸，”加拿大帝国商业银行(CIBC)美债交易部主管Tom Tucci说。

摩根大通周二发表的调查结果显示，看空美国长债的投资者和看涨美国长债的投资者人数差距为八年来最大。

周二，美国公债收益率和德债收益率一起上升，之前欧元区通胀率和调整后的预期一致，促使一些原本预计欧元区通胀会降至更低水平的市场人士对公债获利了结。

交易商为本周稍后发生重要的事件作准备，欧洲央行预计周四将宣布减息，且推出其他举措以刺激区内经济增长。

同时，大量公司债供应也削弱对公债的需求。

“昨日有大量公司债发行，且这一趋势将延续直到周末。这令公债受压，且欧洲债市在欧洲央行政策会议前，仍然是卖出而不是买入。”

指标10年期公债 下跌18/32，收益率报2.59%，为5月14日来最高。30年期公债 大跌1-06/32，收益率报3.43%，为一周来最高。

美国5月非农就业报告将在周五公布，路透对105名分析师的调查得出的预估中值为，就业岗位将增加21.8万个。

“过去三个月在非农就业报告出炉前，公债收益率上涨，本周公债收益率的走势相同，”TD Securities利率策略师Richard Gilhooly说。

美联储周二买入18.7亿美元2020年和2021年到期的公债。

-----------------------1905 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-30/32 (-01/32) 0.403

五年期公债 99-11/32 (-06/32) 1.636

10年期公债 99-07/32 (-16/32) 2.590

30年期公债 98-31/32 (-32/32) 3.430(完)

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