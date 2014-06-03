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市场报道 | 2014年 6月 4日 星期三 04:17 BJT

美国股市：道指收跌0.13%，Nasdaq指数收低0.07%

路透纽约6月3日 - 美国股市周二微幅收低，道指和标普500指数从周一创下的纪录收盘高位回落，因交易商在近日股市节节攀升后，没有找到继续买入的理由。半导体类股攀升，限制了股指跌幅。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低21.29点，或0.13%，至16,722.34点；标准普尔500指数 小跌0.73点，或0.04%，至1,924.24点；Nasdaq指数 收低3.12点，或0.07%，至4,234.08点。(完)
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