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货币新闻 | 2014年 6月 4日 星期三 05:09 BJT

路透专访：费希尔希望在10月结束QE3,预计年内不会升息

路透6月3日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周二在接受路透访问时表示，他会支持在10月结束大规模购债计划，但预计今年不会升息。

以下是费希尔的访问摘要：

* 费希尔称，将投票支持在10月缩减购债150亿美元，从而结束第三轮量化宽松(qe3)计划；

* 费希尔：在缩减qe3的行动结束前，升息不是我关注的问题；

* 费希尔：今年升息的几率很低；

* 费希尔：升息时间取决于经济发展状况。(完)
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