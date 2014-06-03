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亚洲 | 2014年 6月 4日 星期三 05:14 BJT

全球金市：金价结束五日跌势上涨，因股市下跌

* 美元下跌，但仍接近三个月高位

* 中国假期后黄金需求疲弱，升水持平

路透纽约/伦敦6月3日 - 金价周二上升，为六个交易日来首次，因美股在屡创纪录高位后回落。

纽约期金收升，现货金尾盘仍保持在平盘以上，尽管美国经济数据显示，美国4月工厂订单连续第三个月增长，该数据应该对股市有利。

尽管如此，分析师和交易商表示，金价周三走势仍可能是步履维艰，因欧洲央行周四政策会议前充满不确定性，且投资者对期货市场的投资兴致大减。

1945 GMT，现货金 上升0.1%，报每盎司1,245.68美元。现货金最初下跌至1,240.61美元的四个月新低，面临五日连跌的风险。

美国8月期金 收高0.5美元，或0.4%，报每盎司1,244.50美元。

美国股市周二微幅收低，道指和标普500指数从周一创下的纪录收盘高位回落，因交易商在近日股市节节攀升后，没有找到继续买入的理由。半导体类股攀升，限制了股指跌幅。

亚洲市场的交易商说，在周一端午节后，中国的实货黄金需求仍然疲弱，增加了市场的不确定性。

现货铂金 跌0.3%，报每盎司1,425.53美元。现货钯金 上扬0.7%，报每盎司834.80美元。

现货银 升0.4%，报每盎司18.78美元。(完)

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(编译 利棣儿；审校 母红)
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