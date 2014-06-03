全球金市：金价结束五日跌势上涨，因股市下跌

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
路透东京4月26日 - 日本股市日经指数周三早盘升至近一个月高点，得益于日圆走软和美国纳斯达克指数创下纪录高位。 日经指数早盘上涨0.8%，报19,231.92点，此前触及3月29日以来的最高盘中水准。 日经指数本周迄今已经上涨3.3%，4月迄今上涨1.7%。
* 美元下跌，但仍接近三个月高位
* 中国假期后黄金需求疲弱，升水持平
路透纽约/伦敦6月3日 - 金价周二上升，为六个交易日来首次，因美股在屡创纪录高位后回落。
纽约期金收升，现货金尾盘仍保持在平盘以上，尽管美国经济数据显示，美国4月工厂订单连续第三个月增长，该数据应该对股市有利。
尽管如此，分析师和交易商表示，金价周三走势仍可能是步履维艰，因欧洲央行周四政策会议前充满不确定性，且投资者对期货市场的投资兴致大减。
1945 GMT，现货金 上升0.1%，报每盎司1,245.68美元。现货金最初下跌至1,240.61美元的四个月新低，面临五日连跌的风险。
美国8月期金 收高0.5美元，或0.4%，报每盎司1,244.50美元。
美国股市周二微幅收低，道指和标普500指数从周一创下的纪录收盘高位回落，因交易商在近日股市节节攀升后，没有找到继续买入的理由。半导体类股攀升，限制了股指跌幅。
亚洲市场的交易商说，在周一端午节后，中国的实货黄金需求仍然疲弱，增加了市场的不确定性。
现货铂金 跌0.3%，报每盎司1,425.53美元。现货钯金 上扬0.7%，报每盎司834.80美元。
现货银 升0.4%，报每盎司18.78美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透东京4月26日 - 日本股市日经指数周三早盘升至近一个月高点，得益于日圆走软和美国纳斯达克指数创下纪录高位。 日经指数早盘上涨0.8%，报19,231.92点，此前触及3月29日以来的最高盘中水准。 日经指数本周迄今已经上涨3.3%，4月迄今上涨1.7%。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508
路透华盛顿4月25日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二接受华尔街日报采访时称，特朗普政府或将采取贸易行动保护本国半导体业、造船业和铝业，他提到国家安全担忧。