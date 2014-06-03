加拿大股市：小涨，受中国经济数据扶助

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
路透东京4月26日 - 日本股市日经指数周三早盘升至近一个月高点，得益于日圆走软和美国纳斯达克指数创下纪录高位。 日经指数早盘上涨0.8%，报19,231.92点，此前触及3月29日以来的最高盘中水准。 日经指数本周迄今已经上涨3.3%，4月迄今上涨1.7%。
路透多伦多6月3日 - 加拿大主要股指周二连升第三日，因能源股和金融股上扬，且中国经济数据正面，提振市场人气。
中国5月官方PMI和汇丰制造业PMI均回升至数月高点，经济初显回稳迹象。
铜价下跌令一些矿业股受压，但美国油价攀升，推高能源类股。
投资者关注周五公布的倍受关注的美国非农就业报告，以了解美国经济增长的力道。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高53.93点，或0.37%，14,734.69点。该指数今年迄今上涨超过8%。
10大类股中有六类收高，金融股升0.5%，能源股升0.7%。(完)
路透东京4月26日 - 日本股市日经指数周三早盘升至近一个月高点，得益于日圆走软和美国纳斯达克指数创下纪录高位。 日经指数早盘上涨0.8%，报19,231.92点，此前触及3月29日以来的最高盘中水准。 日经指数本周迄今已经上涨3.3%，4月迄今上涨1.7%。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508
路透华盛顿4月25日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二接受华尔街日报采访时称，特朗普政府或将采取贸易行动保护本国半导体业、造船业和铝业，他提到国家安全担忧。