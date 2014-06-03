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亚洲 | 2014年 6月 4日 星期三 05:20 BJT

加拿大股市：小涨，受中国经济数据扶助

路透多伦多6月3日 - 加拿大主要股指周二连升第三日，因能源股和金融股上扬，且中国经济数据正面，提振市场人气。

中国5月官方PMI和汇丰制造业PMI均回升至数月高点，经济初显回稳迹象。

铜价下跌令一些矿业股受压，但美国油价攀升，推高能源类股。

投资者关注周五公布的倍受关注的美国非农就业报告，以了解美国经济增长的力道。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高53.93点，或0.37%，14,734.69点。该指数今年迄今上涨超过8%。

10大类股中有六类收高，金融股升0.5%，能源股升0.7%。(完)
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