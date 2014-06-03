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市场报道 | 2014年 6月 4日 星期三 06:21 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月3日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 44.28 +0.11 +0.25 3038408

搜狐 55.92 -1.98 -3.42 557099

网易 69.64 -0.56 -0.80 197280

百度 163.67 -3.58 -2.14 2716799

台湾

台湾积体电路 21.24 +0.58 +2.81 3719511

联电 2.34 +0.02 +0.86 137333

日月光 6.32 -0.18 -2.77 304410

硅品精密 7.94 +0.00 +0.00 268947

和信超媒体 1.06 +0.00 +0.00 110856

友达 3.87 +0.05 +1.31 107165

中华电信 31.66 -0.14 -0.44 82646

台湾国际航电 58.04 -0.70 -1.19 1257381

香港

中国移动 49.49 +0.23 +0.47 198552

中国联通 15.04 +0.04 +0.27 102551

中国电信 49.43 -0.42 -0.84 16787

中芯国际 4.38 +0.15 +3.55 25221

电讯盈科 5.39 -0.03 -0.65 391

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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