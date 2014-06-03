《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月3日

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
路透东京4月26日 - 日本股市日经指数周三早盘升至近一个月高点，得益于日圆走软和美国纳斯达克指数创下纪录高位。 日经指数早盘上涨0.8%，报19,231.92点，此前触及3月29日以来的最高盘中水准。 日经指数本周迄今已经上涨3.3%，4月迄今上涨1.7%。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 44.28 +0.11 +0.25 3038408
搜狐 55.92 -1.98 -3.42 557099
网易 69.64 -0.56 -0.80 197280
百度 163.67 -3.58 -2.14 2716799
台湾
台湾积体电路 21.24 +0.58 +2.81 3719511
联电 2.34 +0.02 +0.86 137333
日月光 6.32 -0.18 -2.77 304410
硅品精密 7.94 +0.00 +0.00 268947
和信超媒体 1.06 +0.00 +0.00 110856
友达 3.87 +0.05 +1.31 107165
中华电信 31.66 -0.14 -0.44 82646
台湾国际航电 58.04 -0.70 -1.19 1257381
香港
中国移动 49.49 +0.23 +0.47 198552
中国联通 15.04 +0.04 +0.27 102551
中国电信 49.43 -0.42 -0.84 16787
中芯国际 4.38 +0.15 +3.55 25221
电讯盈科 5.39 -0.03 -0.65 391
(完)
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路透东京4月26日 - 日本股市日经指数周三早盘升至近一个月高点，得益于日圆走软和美国纳斯达克指数创下纪录高位。 日经指数早盘上涨0.8%，报19,231.92点，此前触及3月29日以来的最高盘中水准。 日经指数本周迄今已经上涨3.3%，4月迄今上涨1.7%。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508
路透北京4月26日 - 中国国家发展改革委周二召开统筹煤炭去产能稳供应电视电话会议称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。