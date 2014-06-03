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亚洲 | 2014年 6月 4日 星期三 06:28 BJT

****澳新经济指标预测--6月4日-6月11日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值 
    
    6月2日当周
    
    6月3-4日
    2330 澳洲AIG服务业指数                               6月            --       48.60
    
    6月4日(三)
    0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)                  第一季        +1.0%      +0.8%
                              (较上年同期)                            +3.3%      +2.8%
             最终消费支出                                               --       +0.7%
    
    6月5日(四)
    0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                   4月          顺差3   顺差7.31
             商品/服务进口                                              --        持平
             商品/服务出口                                                       -2.0%
    
    6月5-6日
    2330 澳洲AIG建筑业指数                               6月            --         46
    
    6月6日(五)
    暂无重要经济数据
    
    6月9日当周
    
    6月8-12日
    2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)                5月             --      +0.1%
                           (较上年同期)                                 --      +8.5%
    
    6月9日(一)
    2245 新西兰制造业销售                              第一季           --      +5.7% 
    
    6月10日(二)
    0130 澳洲NAB企业现况指数                            5月             --        零
                企业信心指数                                            --       正6
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                            5月             --     -11.8%
                网络招聘广告                                            --      +2.7%
    0130 澳洲房屋融资                                   4月             --      -0.9%
             投资性房屋融资                                             --      -0.8%
    2245 新西兰电子卡零售销售(较上月)                   5月           +0.5%     +0.3%
                         (较上年同期)                                 +5.6%     +5.7%
    
    6月11日(三)
    0030 澳洲消费者信心指数                             6月             --      -6.8%
    2100 新西兰央行利率决定                             --            3.25%     3.00%(完)
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