澳新经济指标预测--6月4日-6月11日****

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
路透东京4月26日 - 日本股市日经指数周三早盘升至近一个月高点，得益于日圆走软和美国纳斯达克指数创下纪录高位。 日经指数早盘上涨0.8%，报19,231.92点，此前触及3月29日以来的最高盘中水准。 日经指数本周迄今已经上涨3.3%，4月迄今上涨1.7%。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月2日当周 6月3-4日 2330 澳洲AIG服务业指数 6月 -- 48.60 6月4日(三) 0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +1.0% +0.8% (较上年同期) +3.3% +2.8% 最终消费支出 -- +0.7% 6月5日(四) 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 4月 顺差3 顺差7.31 商品/服务进口 -- 持平 商品/服务出口 -2.0% 6月5-6日 2330 澳洲AIG建筑业指数 6月 -- 46 6月6日(五) 暂无重要经济数据 6月9日当周 6月8-12日 2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 5月 -- +0.1% (较上年同期) -- +8.5% 6月9日(一) 2245 新西兰制造业销售 第一季 -- +5.7% 6月10日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 5月 -- 零 企业信心指数 -- 正6 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 5月 -- -11.8% 网络招聘广告 -- +2.7% 0130 澳洲房屋融资 4月 -- -0.9% 投资性房屋融资 -- -0.8% 2245 新西兰电子卡零售销售(较上月) 5月 +0.5% +0.3% (较上年同期) +5.6% +5.7% 6月11日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 6月 -- -6.8% 2100 新西兰央行利率决定 -- 3.25% 3.00%(完)
路透东京4月26日 - 日本股市日经指数周三早盘升至近一个月高点，得益于日圆走软和美国纳斯达克指数创下纪录高位。 日经指数早盘上涨0.8%，报19,231.92点，此前触及3月29日以来的最高盘中水准。 日经指数本周迄今已经上涨3.3%，4月迄今上涨1.7%。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508
路透华盛顿4月25日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二接受华尔街日报采访时称，特朗普政府或将采取贸易行动保护本国半导体业、造船业和铝业，他提到国家安全担忧。