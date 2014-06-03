版本:
中国
货币新闻 | 2014年 6月 4日 星期三 06:59 BJT

更新版 1-路透专访：达拉斯联储总裁费希尔希望10月结束QE3，但预计明年才升息

美联储在2012年9月推出QE3，每月购买850亿美元的公债和抵押贷款支持证券。去年12月，美联储投票决定缩减月度购债规模100亿美元，并在随后的三次会议上分别决定缩减购债100亿美元。

当决策者两周后再次开会时，预计会继续缩减购债，但同时承诺维持利率在近零水准，以扶助经济复苏。

若美联储继续当前的缩减步伐，到10月会议时月度购债规模将降至150亿美元。

“我将在10月投票支持结束(QE3)，”费希尔称。

同为政策强硬派的一些官员，特别是堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治，已经敦促在结束购债计划后很快开始升息。费希尔并未采取类似立场。

他表示，升息的时机“取决于经济形势”，包括通胀和就业增长情况。“在我们完成缩减购债之前，我不会关注升息。”(完)

(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐