《焦点》欧元区5月通胀率意外下降，欧洲央行采取行动已无悬念

* 5月通胀率回落至纪录低点

* 连续第八个月停留在“危险区域”

* 欧洲央行料将在周四放宽政策，下调利率

* 4月失业率为11.7%，略低于3月的11.8%

路透布鲁塞尔6月3日 - 欧元区5月通胀率意外下降，几乎可以毫无悬念地相信，欧洲央行本周将采取行动，推出一批举措来刺激经济，以免落入通缩的魔爪。

欧盟统计局周二公布，欧元区5月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期增长0.5%，4月为升0.7%。路透调查受访分析师原预期通胀会持稳。

央行决策者已经发出讯息，暗示周四会议上会有政策调整，总裁德拉吉上周也表示，央行有工具可以令通胀再度回到略低于2%的目标水准。

5月疲软的通胀数据--重新回到3月创下的2009年11月以来最低位--支持欧洲央行采取行动的可能性，并将削弱央行管委会鹰派委员可能施加的阻力。

“欧洲央行几乎不需要更多其它理由就能在周四政策会议上推出重大刺激举措，来抵御长期低通胀演变成通缩的风险，”咨询机构IHS Global Insight的首席欧洲经济分析师Howard Archer说。

上月有消息人士对路透表示，欧洲央行为周四会议准备了一套政策选项，包括调降所有类型的利率，以及旨在增加对中小企业贷款的针对性举措。

5月通胀率疲软巩固了对欧洲央行目前将推出一系列经济刺激措施的预期，不过倒不至于会到美国式量化宽松的程度，即大肆印钞购买资产。

“数据加大了欧洲央行在周四进一步加大力度实施宽松措施的压力，”北欧联合银行(Nordea)策略师Jan von Gerich说。

周二欧元区通胀数据公布前，德国亦公布了创下数年低位的5月通胀率。

欧元区经济规模为9.5万亿(兆)欧元，通胀率低于1%，仍然处在欧洲央行所说的“危险区域”，暗示该地区经济复苏脆弱。央行表示已经做好准备，动用一切可以动用的工具对抗通缩风险，并支持经济。

“欧洲央行一直低估了通缩对欧洲的威胁能力，现在到了采取非常规货币政策的时候了，”富达环球投资(Fidelity Worldwide Investment)全球投资长Dominic Rossi说。

**上千万的失业者**

扣除能源、食品和烟酒的核心通胀率在5月降至0.7%，4月时为1.0%。能源价格较上年同期持平，五个月来首次没有呈现跌势。

欧元区银根宽松的前景让金融市场随之起舞，如果周四央行爽约，将引发市场剧烈反应。

通胀数据公布后欧元兑美元反弹，暗示市场已经消化了欧洲央行即将放宽货币政策的预期。

欧盟统计局的另一项数据显示，欧元区4月失业率从3月的11.8%微降至11.7%，但仍接近一年前创下的纪录高点12%，表明经济复苏缓慢。

欧盟统计局的数据显示，欧元区失业人数约为1,875万，较3月减少7.6万。

过去四个月中，失业人数一直保持在1,900万左右，反映出几十年来最严重的金融危机对人们的影响，不过区内各国失业状况各有不同。

欧盟执委会表示，4月失业数据是一个正面迹象，但要想明显改善就业状况，仍将面临许多严峻的挑战。

“欧盟最终必须将恶性循环转变为良性循环，这样才能有更多人可以找到工作、赚取收入并消费，从而也能为其他人的工作创造需求，”欧盟就业专员Laszlo Andor发表声明称。

“通过减免低收入劳动者的税赋，招聘可以变得更加容易，家庭收入也能随之增加，”他补充道。

欲浏览欧元区各国通胀率图表，请点击：link.reuters.com/vex45v

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