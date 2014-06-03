日韩经济指标预测--6月4日-6月11日****

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
路透东京4月26日 - 日本股市日经指数周三早盘升至近一个月高点，得益于日圆走软和美国纳斯达克指数创下纪录高位。 日经指数早盘上涨0.8%，报19,231.92点，此前触及3月29日以来的最高盘中水准。 日经指数本周迄今已经上涨3.3%，4月迄今上涨1.7%。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月2日当周 6月4日(三) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 5月 -- 3,558.5 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 -- +0.9% (较上年同期) -- +3.9% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超905 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超326 6月5日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 5月 -- 12,828 6月6日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 4月 -- +1.1 领先指标 -- -2.2 6月9日当周 6月8日(日) 2350 日本银行放贷(较上年同期) 5月 -- +2.1% 2350 日本未经季节调整经常账(亿日圆) 4月 -- 盈余1,164 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 -- +1.5% (环比年率) -- +5.9% 6月9日(一) 0500 日本消费者信心指数 5月 -- 37.0 0500 日本服务业景气判断指数 5月 -- 41.6 6月10日(二) 2300 韩国失业率 5月 -- 3.7% 2350 日本企业物价指数(较前月) 5月 -- +2.8% (较上年同期) -- +4.1% 2350 日本企业调查指数 第二季 -- 12.5 6月11日(三) 0300 韩国L货供额 4月 -- +6.6% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 5月 -- -7.3% 进口物价(较上年同期) -- -7.0% 2350 日本机械订单(较上月) 4月 -- +19.1% (较上年同期) -- +16.1% (完)
路透东京4月26日 - 日本股市日经指数周三早盘升至近一个月高点，得益于日圆走软和美国纳斯达克指数创下纪录高位。 日经指数早盘上涨0.8%，报19,231.92点，此前触及3月29日以来的最高盘中水准。 日经指数本周迄今已经上涨3.3%，4月迄今上涨1.7%。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508
路透华盛顿4月25日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二接受华尔街日报采访时称，特朗普政府或将采取贸易行动保护本国半导体业、造船业和铝业，他提到国家安全担忧。