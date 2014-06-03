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亚洲 | 2014年 6月 4日 星期三 06:59 BJT

****日韩经济指标预测--6月4日-6月11日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段     预估值      前值 

    6月2日当周    
    
    6月4日(三)
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                         5月          --      3,558.5
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)       第一季修正值           --       +0.9%
                          (较上年同期)                              --       +3.9%    
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周          --     买超905
         外资投资日本股票(亿日圆)                                   --     卖超326    
    
    6月5日(四)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                         5月          --       12,828
    
    6月6日(五)
    0500 日本同时指标(较前月)                         4月           --        +1.1
             领先指标                                               --        -2.2 
  
    6月9日当周
    
    6月8日(日)
    2350  日本银行放贷(较上年同期)                    5月           --       +2.1%
    2350  日本未经季节调整经常账(亿日圆)              4月           --   盈余1,164   
    2350  日本国内生产总值(GDP)(较前季)      第一季修正值  　　　　 --       +1.5%
                                (环比年率)                          --       +5.9%    
    
    6月9日(一)
    0500  日本消费者信心指数                          5月          --         37.0
    0500  日本服务业景气判断指数                      5月          --         41.6
    
    6月10日(二)
    2300  韩国失业率                                  5月          --         3.7%
    2350  日本企业物价指数(较前月)                    5月          --        +2.8%
                          (较上年同期)                             --        +4.1%   
    2350  日本企业调查指数　　　　　　　　　　　　 第二季　　　　　--         12.5  
    
    6月11日(三)
    0300  韩国L货供额                                 4月          --        +6.6%
    2100  韩国出口物价(较上年同期)                    5月          --        -7.3%
              进口物价(较上年同期)                                  --       -7.0%
    2350 日本机械订单(较上月)                         4月          --       +19.1%
                     (较上年同期)                                   --      +16.1%
    (完)
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