苹果允许应用中包含“已获批准的”虚拟货币交易

(本文由路透中文网编译提供)

路透6月3日 - 苹果 将允许软件开发商在应用中包含虚拟货币交易，为iPhone和iPad中出现新形式的货币铺平道路。

“如果包含虚拟货币交易的应用符合所在地的州和联邦法律，就可以交易已获批准的虚拟货币。”苹果在苹果商店规则更新中称。（详情请点选r.reuters.com/rys79v）

苹果并未提供已获批准虚拟货币的细节。

苹果发言人Kristin Huguet并未立即回复寻求更多细节的邮件。