版本:
中国
货币新闻 | 2014年 6月 4日 星期三 07:41 BJT

《焦点》G8峰会改成G7，俄罗斯自1997年以来首次缺席

* 主要工业国家在布鲁塞尔开会，俄罗斯不参加

* 为期两天的峰会将讨论外交政策、经济和能源问题

* 俄罗斯并吞克里米亚后被逐出G8会议

* 有关官员表示，莫斯科要想被重新接纳，必须在行为上有所改变

路透布鲁塞尔6月4日 - 全球主要工业化国家周三在布鲁塞尔开会，17年来首次把俄罗斯排除在外，不让普京参加会谈，以此报复俄罗斯吞并克里米亚以及在乌克兰东部动荡局面中的角色。

这次七国集团(G7)峰会的地点选在布鲁塞尔，而不是之前计划的俄罗斯黑海度假胜地索契。峰会将讨论外交政策、经济、贸易以及能源安全等问题。

由于之前几个月与莫斯科关系紧张，欧洲对于能源安全问题的敏感度尤其高。欧洲三分之一的油气供应来自俄罗斯。

虽然俄罗斯自1997年以来首次缺席G8会议，但本周普京仍将在诺曼底登陆70周年纪念活动之余，同德国总理梅克尔、英国首相卡梅伦和法国总统奥朗德举行一对一的会谈。

俄罗斯在3月控制克里米亚地区并将之吞并，国际社会对此不予承认，随后八国集团(G8)的另外七个成员国决定将俄罗斯逐出该集团。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐