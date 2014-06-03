《焦点》G8峰会改成G7，俄罗斯自1997年以来首次缺席

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
路透东京4月26日 - 日本股市日经指数周三早盘升至近一个月高点，得益于日圆走软和美国纳斯达克指数创下纪录高位。 日经指数早盘上涨0.8%，报19,231.92点，此前触及3月29日以来的最高盘中水准。 日经指数本周迄今已经上涨3.3%，4月迄今上涨1.7%。
* 主要工业国家在布鲁塞尔开会，俄罗斯不参加
* 为期两天的峰会将讨论外交政策、经济和能源问题
* 俄罗斯并吞克里米亚后被逐出G8会议
* 有关官员表示，莫斯科要想被重新接纳，必须在行为上有所改变
路透布鲁塞尔6月4日 - 全球主要工业化国家周三在布鲁塞尔开会，17年来首次把俄罗斯排除在外，不让普京参加会谈，以此报复俄罗斯吞并克里米亚以及在乌克兰东部动荡局面中的角色。
这次七国集团(G7)峰会的地点选在布鲁塞尔，而不是之前计划的俄罗斯黑海度假胜地索契。峰会将讨论外交政策、经济、贸易以及能源安全等问题。
由于之前几个月与莫斯科关系紧张，欧洲对于能源安全问题的敏感度尤其高。欧洲三分之一的油气供应来自俄罗斯。
虽然俄罗斯自1997年以来首次缺席G8会议，但本周普京仍将在诺曼底登陆70周年纪念活动之余，同德国总理梅克尔、英国首相卡梅伦和法国总统奥朗德举行一对一的会谈。
俄罗斯在3月控制克里米亚地区并将之吞并，国际社会对此不予承认，随后八国集团(G8)的另外七个成员国决定将俄罗斯逐出该集团。
路透东京4月26日 - 日本股市日经指数周三早盘升至近一个月高点，得益于日圆走软和美国纳斯达克指数创下纪录高位。 日经指数早盘上涨0.8%，报19,231.92点，此前触及3月29日以来的最高盘中水准。 日经指数本周迄今已经上涨3.3%，4月迄今上涨1.7%。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。