《焦点》G8峰会改成G7，俄罗斯自1997年以来首次缺席

欧元债市：法国公债收益率上升，因总统选举进入倒计时
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
与此同时，另一位官员表示：“我们不能排除若局势进一步恶化，欧盟或G7将不得不考虑对俄采取进一步措施的可能性。”
俄罗斯否认在背后主使了乌克兰东部的叛乱，还宣称有权保护该地区讲俄语的民族。
**经济和贸易议题**
G7将在周四上午商讨经济问题，预计贸易将是讨论的核心，其中包括欧盟-美国，欧盟-加拿大和欧盟-日本间正在进行的自由贸易谈判、在打击逃税问题上的合作以及支撑全球经济复苏的措施。
“继续向经济成长和就业提供支持，是G7成员国的优先任务。经济复苏正在逐渐趋于稳定。”周二的一份峰会文件显示。
“各国领导人将力图实现经济持续增长以降低失业率...”该文件称，并表示会议还将涉及金融改革议题，包括增强金融机构体质和消除银行“大到不能倒”的现象。
除此之外，各国领导人将讨论能源和气候政策，例如实现多方供应能源，减少对俄罗斯原油和天然气的依赖，以及透过提高节能效率来降低碳排放量。(完) (编译 郑茵/许娜/洪曦; 审校 李春喜)
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6
4月18日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:51时,1港元=0.88591 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.25 7.91 2.46 南玻 11.04 5.75 2.17 深康佳 4.61 2.85 1.83 ST中华 10.07 4.14 2.75 ST中冠