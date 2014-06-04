《焦点》G8峰会改成G7，俄罗斯自1997年以来首次缺席

与此同时，另一位官员表示：“我们不能排除若局势进一步恶化，欧盟或G7将不得不考虑对俄采取进一步措施的可能性。”

俄罗斯否认在背后主使了乌克兰东部的叛乱，还宣称有权保护该地区讲俄语的民族。

**经济和贸易议题**

G7将在周四上午商讨经济问题，预计贸易将是讨论的核心，其中包括欧盟-美国，欧盟-加拿大和欧盟-日本间正在进行的自由贸易谈判、在打击逃税问题上的合作以及支撑全球经济复苏的措施。

“继续向经济成长和就业提供支持，是G7成员国的优先任务。经济复苏正在逐渐趋于稳定。”周二的一份峰会文件显示。

“各国领导人将力图实现经济持续增长以降低失业率...”该文件称，并表示会议还将涉及金融改革议题，包括增强金融机构体质和消除银行“大到不能倒”的现象。