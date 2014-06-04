《全球汇市》欧元兑美元在欧洲央行会议前欲振乏力，澳元关注澳洲GDP数据

但美元表现不及澳元，澳元空头在澳洲第一季国内生产总值(GDP)公布前退居场边观望。该数据可能显示，第一季澳洲经济增速将创两年来最快。

澳元兑美元 最新报0.9264美元，周二曾脱离低点0.9229。

澳洲第一季GDP料较前季强劲增长1.0%，将创2012年第一季以来最大季度涨幅。

市场已为强劲的数据结果布好仓位，所以若数据表现令人失望，澳元可能迅速回落。

即便GDP数据有良好表现，然澳洲国民银行的分析师却称，经济表现仍喜忧参半，住房投资相当强劲、消费增强；但企业投资和政府支出将近持平。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3620 1.3627 -0.05 -0.91 1.3745

美元/日圆 102.55 102.48 +0.07 -2.61 105.30

欧元/日圆 139.69 139.65 +0.03 -3.48 144.73

美元/瑞郎 0.8968 0.8960 +0.09 +0.45 0.8928

英镑/美元 1.6737 1.6749 -0.07 +1.09 1.6556

美元/加元 1.0913 1.0905 +0.07 +2.76 1.0620

澳元/美元 0.9256 0.9261 -0.05 +3.85 0.8913

新西兰元/美元 0.8434 0.8429 +0.06 +2.78 0.8206

澳元/日圆 94.960 94.910 +0.05 +1.18 93.850

新西兰元/日圆 86.510 86.400 +0.13 +0.12 86.410

英镑/日圆 171.68 171.68 +0.00 -1.52 174.33

澳元/新西兰元 1.0973 1.0983 -0.09 +1.15 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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