《全球汇市》欧元兑美元在欧洲央行会议前欲振乏力，澳元关注澳洲GDP数据

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月18日
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6
但美元表现不及澳元，澳元空头在澳洲第一季国内生产总值(GDP)公布前退居场边观望。该数据可能显示，第一季澳洲经济增速将创两年来最快。
澳元兑美元 最新报0.9264美元，周二曾脱离低点0.9229。
澳洲第一季GDP料较前季强劲增长1.0%，将创2012年第一季以来最大季度涨幅。
市场已为强劲的数据结果布好仓位，所以若数据表现令人失望，澳元可能迅速回落。
即便GDP数据有良好表现，然澳洲国民银行的分析师却称，经济表现仍喜忧参半，住房投资相当强劲、消费增强；但企业投资和政府支出将近持平。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3620 1.3627 -0.05 -0.91 1.3745
美元/日圆 102.55 102.48 +0.07 -2.61 105.30
欧元/日圆 139.69 139.65 +0.03 -3.48 144.73
美元/瑞郎 0.8968 0.8960 +0.09 +0.45 0.8928
英镑/美元 1.6737 1.6749 -0.07 +1.09 1.6556
美元/加元 1.0913 1.0905 +0.07 +2.76 1.0620
澳元/美元 0.9256 0.9261 -0.05 +3.85 0.8913
新西兰元/美元 0.8434 0.8429 +0.06 +2.78 0.8206
澳元/日圆 94.960 94.910 +0.05 +1.18 93.850
新西兰元/日圆 86.510 86.400 +0.13 +0.12 86.410
英镑/日圆 171.68 171.68 +0.00 -1.52 174.33
澳元/新西兰元 1.0973 1.0983 -0.09 +1.15 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 戴素萍/许娜/王兴亚/王翔琼／孙茉莉/徐文焰/龚芳)
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6
4月18日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:51时,1港元=0.88591 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.25 7.91 2.46 南玻 11.04 5.75 2.17 深康佳 4.61 2.85 1.83 ST中华 10.07 4.14 2.75 ST中冠
路透首尔4月18日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0728GMT，外资在韩国股市买超113 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月18日 11.3 38.2 -47.6 ^4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6