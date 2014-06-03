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亚洲 | 2014年 6月 4日 星期三 07:54 BJT

《香港报摘》--经济日报6月4日

* 头版头条：

--中央和香港政府正研究如何调整自由行政策，据悉，内地将派出调研队来港考察，研究重点之一是“一签多行”的旅客情况。

* 其他：

--长江实业 荃湾新盘环宇海湾销情理想，加上二手楼市转趋活跃，整体楼市气氛转好，带动地产股长实、新鸿基地产 及恒基地产 股价齐创52周新高。

--港交所 自11月3日起延长期货夜市时段45分钟，至晚上11时45分结束，以增加与欧美股市重叠时间。

--澳门5月博彩收入按年增长9.3%，逊于预期；若撇除农历新年季节因素的收入为18个月以来首次录单位数增长，令市场忧虑高增长不再。

--网龙 斥资最多3,050万美元收购香港科网公司Cherrypicks（创奇思）全部股权，代价将以现金和发行新股支付。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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