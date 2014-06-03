《香港报摘》--经济日报6月4日

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
路透东京4月26日 - 日本股市日经指数周三早盘升至近一个月高点，得益于日圆走软和美国纳斯达克指数创下纪录高位。 日经指数早盘上涨0.8%，报19,231.92点，此前触及3月29日以来的最高盘中水准。 日经指数本周迄今已经上涨3.3%，4月迄今上涨1.7%。
* 头版头条：
--中央和香港政府正研究如何调整自由行政策，据悉，内地将派出调研队来港考察，研究重点之一是“一签多行”的旅客情况。
* 其他：
--长江实业 荃湾新盘环宇海湾销情理想，加上二手楼市转趋活跃，整体楼市气氛转好，带动地产股长实、新鸿基地产 及恒基地产 股价齐创52周新高。
--港交所 自11月3日起延长期货夜市时段45分钟，至晚上11时45分结束，以增加与欧美股市重叠时间。
--澳门5月博彩收入按年增长9.3%，逊于预期；若撇除农历新年季节因素的收入为18个月以来首次录单位数增长，令市场忧虑高增长不再。
--网龙 斥资最多3,050万美元收购香港科网公司Cherrypicks（创奇思）全部股权，代价将以现金和发行新股支付。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
路透东京4月26日 - 日本股市日经指数周三早盘升至近一个月高点，得益于日圆走软和美国纳斯达克指数创下纪录高位。 日经指数早盘上涨0.8%，报19,231.92点，此前触及3月29日以来的最高盘中水准。 日经指数本周迄今已经上涨3.3%，4月迄今上涨1.7%。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508
路透华盛顿4月25日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二接受华尔街日报采访时称，特朗普政府或将采取贸易行动保护本国半导体业、造船业和铝业，他提到国家安全担忧。