欧洲经济：负利率或许不会刺激欧元区银行业加大放贷--BIS总经理

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月18日
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6
路透法兰克福6月3日 - 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳表示，欧洲央行将存款利率降至负值可能驶向未知领域，或许不会刺激银行加大放贷。
外界普遍预期，欧洲央行在周四会议上将把存款利率降至零水准以下，基本上就是银行业要为存入欧洲央行的隔夜存款付钱，此举旨在激励银行出借资金，从而提振经济。
但卡鲁阿纳则态度谨慎。BIS通常被称为‘央行的央行’。
“没有太多经验，我对这项工具持非常谨慎的态度，”他在德国股市日报周三刊登的采访中称。
“事实上，整个金融市场的构架是基于正利率，这是常态，”他补充道。“采取负利率的后果无从知晓。而且，益处也并不明显。”
“例如，如果银行业在央行的存款利率为负，我不认为银行就会增加放贷，”卡鲁阿纳说。“他们可能只会决定缩减资产负债规模。”
欧洲央行已明确暗示将在周四会议上将存款利率从零降至负值，将成为主要央行当中率先采取此类政策的央行。
负存款利率的具体影响将取决于这项举措的设计及配套措施。但在实施此举之后，银行将很难避免至少为存放在欧洲央行的部分资金付钱。(完) (编译 王翔琼；审校 戴素萍)
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6
4月18日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:51时,1港元=0.88591 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.25 7.91 2.46 南玻 11.04 5.75 2.17 深康佳 4.61 2.85 1.83 ST中华 10.07 4.14 2.75 ST中冠
路透首尔4月18日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0728GMT，外资在韩国股市买超113 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月18日 11.3 38.2 -47.6 ^4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6