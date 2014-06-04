欧洲经济：负利率或许不会刺激欧元区银行业加大放贷--BIS总经理

路透法兰克福6月3日 - 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳表示，欧洲央行将存款利率降至负值可能驶向未知领域，或许不会刺激银行加大放贷。

外界普遍预期，欧洲央行在周四会议上将把存款利率降至零水准以下，基本上就是银行业要为存入欧洲央行的隔夜存款付钱，此举旨在激励银行出借资金，从而提振经济。

但卡鲁阿纳则态度谨慎。BIS通常被称为‘央行的央行’。

“没有太多经验，我对这项工具持非常谨慎的态度，”他在德国股市日报周三刊登的采访中称。

“事实上，整个金融市场的构架是基于正利率，这是常态，”他补充道。“采取负利率的后果无从知晓。而且，益处也并不明显。”

“例如，如果银行业在央行的存款利率为负，我不认为银行就会增加放贷，”卡鲁阿纳说。“他们可能只会决定缩减资产负债规模。”

欧洲央行已明确暗示将在周四会议上将存款利率从零降至负值，将成为主要央行当中率先采取此类政策的央行。