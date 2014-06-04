金砖国家：6月3日股汇市收盘纵览

路透6月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月3日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.63%，收报1,035.95点。

中国股市：沪综指震荡近收平，经济数据转暖略缓和市场悲观预期

香港股市：涨0.9%至五个月最高收位，中国制造业数据提振人气

中国汇市：人民币跟随中间价收贬，本月仍面临短期贬值压力

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拉美股市：拉美股市大部分走高，受关键贸易伙伴国中国制造业采购经理人指数(PMI)数据鼓舞人心推动。Bovespa指数 升0.83%至50,032.38点，连续第二日上涨。

拉美汇市：巴西雷亚尔止跌，央行增加到期互换展期规模

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南非股市：连续第二日微升，Anglo American Platinum 和Impala Platinum 等铂金矿商股价上涨，此前南非矿工与建筑业联盟(AMCU)表示在考虑一项政府提议，以终止进行五个月的罢工。指标Top-40绩优股指数 上扬0.27%，报44,975.70点；综合指数 升0.24%至49,936.54点。

南非汇市：兰特兑美元续跌至10周低点，因投资人预计更多罢工将损及经济

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印度股市：创纪录收盘高点，Tata Steel 等金属股劲扬，因此前数据显示中国制造业与非制造业PMI指数创数月最佳表现，且印度央行维持利率不变，淡化通胀言论。指标BSE指数 升0.7%，收在24,858.59点的纪录高位。NSE指数 涨0.7%，亦刷新纪录高位，报7,415.85点。

印度汇市：印度卢比接近三周低位，连续第四个交易日走软，因央行买入美元抑制本币升势，而进口商需求亦加大跌势。卢比兑美元 收在59.3850/3950，周一为59.1525/1625。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收低0.02%，报718.50点。指标RTS指数 涨0.11%，报1,324.030点。