中国个股：万科前五月销售额同比增16%，事业合伙人成第二大股东

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月18日
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6
路透上海6月4日 - 中国最大房地产企业--万科企业股份有限公司 周三公告称，前五个月销售金额为815.2亿元人民币，同比增长16.2%；此外公司事业合伙人的增持计划仍在进行，并跃升为第二大股东。
公告显示，1-5月该公司累计实现销售面积647.3万平方米，同比增长7%。单5月公司实现销售面积122.9万平方米，销售金额145.4亿元。
近一个月以来，万科新增加三块土地储备，共需支付地价款约13.75亿元，分别位于北京、沈阳和南宁三地。其中北京大兴黄村C2项目，计容积率建筑面积约9.5万平方米，万科拥有该项目50%权益，须支付地价款约3.82亿元。
自上周三开始启动的万科事业合伙人增持公司A股计划，已连续四个交易日每天均有增持动作。最新公告称，代表公司1,320名事业合伙人的深圳盈安财务顾问企业（有限合伙），通过集合资产管理计划周二又购入6,184.23万A股，占总股本的0.56%，平均购入价格为8.42元/股，共使用约5.21亿元资金。
昨日的增持与前三日一样，盈安合伙的资金部分来自其管理的经济利润奖金集体奖金帐户，剩余为引入融资杠杆融得的资金。盈安合伙表示，还将继续增持万科A股。
经统计，四日内盈安合伙共累计增持万科A股约1亿4,735万股，占总股本1.3%，合计使用资金12.45亿元，平均收购价格约8.45元。据此前国内媒体报导，万科事业合伙人的增持目标为公司总股本的10%。
事业合伙人制度是万科今年推出的举措，已于4月23日召开了事业合伙人创始大会，首批1,320位合伙人中，包括在公司任职的全部八名董事、监事、高级管理人员。
万科A周二收报8.40元；其B股 因转H股进入现金选择权、行权申报等阶段，自周三起不再交易。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6
4月18日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:51时,1港元=0.88591 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.25 7.91 2.46 南玻 11.04 5.75 2.17 深康佳 4.61 2.85 1.83 ST中华 10.07 4.14 2.75 ST中冠
路透首尔4月18日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0728GMT，外资在韩国股市买超113 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月18日 11.3 38.2 -47.6 ^4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6