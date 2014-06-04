《香港报摘》--信报6月4日

* 头版头条：

--香港零售增长放缓，加上政府正研究削减自由行人数，零售股持续受压，其中莎莎国际 股价由年初至今回吐逾四成。

* 其他：

--香港本土健康饮品品牌鸿福堂通过上市聆讯，暂定于7月初上市，集资4-5亿港元。另外两家北京企业迪信通和北京城建拟于本月稍后时间进行上市聆讯。

--亚洲首富李嘉诚有份投资的“植物蛋”制造商Hampton Creek首个产品蛋黄酱将于下周五在和黄 旗下百佳超市发售，预期明年打入中国内地市场。

--大家乐 称截至今年3月底止年度可能再需要为北美洲Manchu Wok剩余全部或部分商誉作进一步减值拨备。

--中国男装服饰商利郎 主品牌LILANZ于今年冬季订货会的订货总金额按年录得高单位数字增长，副品牌L2则录得低双位数字增长。（完）

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