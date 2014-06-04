《中国报摘》--中国证券报6月4日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月18日
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6
* 头版头条:
--去年六月"钱荒"历历在目，但市场流动性今非昔比。分析人士认为，今年以来实体经济基本面、金融机构运行格局，以及货币政策调控方向、力度和方式均发生明显变化，在央行定向宽松态度明确的背景下，市场资金面有望保持适度宽松和稳定。
* 其他:
--IPO批文下发时点日益临近，业内人士认为，新一轮IPO有四大看点包括投保先行、沪深均衡、月度均衡、进退有序。
--中国人民银行最新公布的货币当局资产负债表显示，4月末央行口径外汇占款余额为27.29万亿元人民币，较2014年3月末新增845.63亿元，较3月1742亿元的增量回落约51%。
--二三线城市商品房销售低迷、开发商资金链紧绷等问题日益突出，部分城市在“造城热”之后的过剩情况尤为明显。作为二三线城市的一个样本，辽宁营口市已出现多个楼盘停工、烂尾等现象，集中体现了当前房地产市场的风险。
--针对媒体报道，青岛港上周开始专项检查，调查通过重复质押获取贸易融资的行为，现已中止铝和铜的出港，青岛港方面进行了辟谣，表示目前并未停运，但有关部门对于融资骗贷进行调查或有其事。
--国际航协在第70届国际航协年会期间发布最新报告，预计2014年航空公司有望实现净利润180亿美元，较2013年的106亿美元增加74亿美元。
--《财富》杂志最新发布了最新的美国500强排行榜，抵押贷款巨头房利美和房地美，凭借839.6亿美元和486.7亿美元的年度盈利，成为美国500强中最赚钱的两家公司。
--交通运输部海事局发文核准“武家嘴57”轮作为LNG燃料动力试点船舶。该轮是中国第一艘获得LNG燃料动力改造批准的海船，标志着中国海船LNG燃料动力试点正式启动。
--中国住房和城乡建设部IC卡应用服务中心主任马虹表示，住建部正在编制智慧城市评价模型以及基础评价标准体系的国家标准，该标准将是国内第一个指导与评价智慧城市的国家标准，预计将在今年内完成相关的编制工作并提交评审。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳; 审校 曾祥进)
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6
4月18日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:51时,1港元=0.88591 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.25 7.91 2.46 南玻 11.04 5.75 2.17 深康佳 4.61 2.85 1.83 ST中华 10.07 4.14 2.75 ST中冠
路透首尔4月18日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0728GMT，外资在韩国股市买超113 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月18日 11.3 38.2 -47.6 ^4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6