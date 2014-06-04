《中国报摘》--中国证券报6月4日

* 头版头条:

--去年六月"钱荒"历历在目，但市场流动性今非昔比。分析人士认为，今年以来实体经济基本面、金融机构运行格局，以及货币政策调控方向、力度和方式均发生明显变化，在央行定向宽松态度明确的背景下，市场资金面有望保持适度宽松和稳定。

* 其他:

--IPO批文下发时点日益临近，业内人士认为，新一轮IPO有四大看点包括投保先行、沪深均衡、月度均衡、进退有序。

--中国人民银行最新公布的货币当局资产负债表显示，4月末央行口径外汇占款余额为27.29万亿元人民币，较2014年3月末新增845.63亿元，较3月1742亿元的增量回落约51%。

--二三线城市商品房销售低迷、开发商资金链紧绷等问题日益突出，部分城市在“造城热”之后的过剩情况尤为明显。作为二三线城市的一个样本，辽宁营口市已出现多个楼盘停工、烂尾等现象，集中体现了当前房地产市场的风险。

--针对媒体报道，青岛港上周开始专项检查，调查通过重复质押获取贸易融资的行为，现已中止铝和铜的出港，青岛港方面进行了辟谣，表示目前并未停运，但有关部门对于融资骗贷进行调查或有其事。

--国际航协在第70届国际航协年会期间发布最新报告，预计2014年航空公司有望实现净利润180亿美元，较2013年的106亿美元增加74亿美元。

--《财富》杂志最新发布了最新的美国500强排行榜，抵押贷款巨头房利美和房地美，凭借839.6亿美元和486.7亿美元的年度盈利，成为美国500强中最赚钱的两家公司。

--交通运输部海事局发文核准“武家嘴57”轮作为LNG燃料动力试点船舶。该轮是中国第一艘获得LNG燃料动力改造批准的海船，标志着中国海船LNG燃料动力试点正式启动。