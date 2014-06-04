《中国重要政经日程》--6月4日

============================今日重要政经日程========================

6/4（周三）

--科威特国首相贾比尔·穆巴拉克·哈马德·萨巴赫于6月2日至5日对中国进行正式访问并出席在北京举行的中国—阿拉伯国家合作论坛第六届部长级会议开幕式。

*--国新办于上午10时举行新闻发布会，请环境保护部副部长李干杰介绍环境质量状况，并答记者问。

*--国新办于下午3时举行新闻发布会，请住房城乡建设部总经济师冯俊介绍棚户区改造和保障性住房建设工作进展情况，并答记者问。

==========================近期重要政经日程==========================

6/6（周五）

--第三届中国轻工企业家高峰论坛将在北京举行。

*--孟加拉人民共和国总理谢赫·哈西娜将于6日至11日对中国进行正式访问，并出席第二届中国－南亚博览会暨第二十二届昆交会开幕式。

6/11（周三）

--2014（第十六届）中国风险投资论坛6月11-14日在深圳举行。

6/14（周六）

--2014中国企业竞争力夏季峰会在北京举行。

6/19（周四）

--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。

8/28（周四）

*--“中国策划(咨询)行业星级企业品牌评价暨第七届中国策划大会”定于8月28日在江西省新余市召开。

注: * 代表新增日程